Il Giornale - La strategia di De Laurentiis è evitare lo scudetto: ci sarebbe troppo da sborsare. Possibile la colpa sia sempre degli allenatori?

Napoli - L'edizione odierna de "Il Giornale" scrive: "Il Napoli non vince? Colpa dei tecnici e qualche volta dei giocatori. Poi tutti a incensare l’illuminato regista. Anche se, talvolta, svirgola palla come il peggiore dei terzini. Ferlaino presidente, pur con controindicazioni, per lo scudetto dava tutto. ADL, invece, sfrutta l’eccellente intelligenza per evitare di trovarsi davanti ad uno scudetto in mano: ci sarebbe troppo da sborsare. Pensate solo ai premi. Non sarà vero ma così sembra. Finora la strategia ha portato a questo: illuminata oppure no. Meglio galleggiare con i primi, non oltre. Se la squadra non andrà in Champions, la colpa sarà dell’allenatore. Possibile che gli errori siano sempre dei tecnici? Eppure ne sono arrivati e passati di stampo d’eccellenza: Benitez, lo stesso Sarri, e Ancelotti finiti nella stessa centrifuga, direbbe Trapattoni"