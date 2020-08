Il CorSport celebra il primo gol di Osimhen: "Segniamocelo: era le 18.21 del 24 agosto! Tutti a guardare l'orologio, come quando Neil Armstrong mise piede sulla Luna"

Ultime notizie Napoli - Ovazione per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen al suo arrivo e all’allenamento, alle 18.21, il boato del pubblico quando il nigeriano ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra nella partitella arbitrata da Gattuso. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Segniamocelo: era le 18.21 del 24 agosto. Hanno buttato (quasi) tutti gli occhi sull’orologio, per fermare il tempo, come quando Neil Armstrong mise piede sulla Luna. E i video hanno cominciato ad inondare i social e le voci si sono diffuse come un’eco avvolgente e i sorrisi si sono allargati. Osimhen aveva già capito, quando è arrivato s’è avvertita come una vibrazione, e in genere succede dinnanzi a quelli che enfaticamente vengono definiti i colpi del mercato: Victor lo è stato per davvero”