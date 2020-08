Idea 4-2-3-1 per Gattuso! Cdm svela: ecco come Ringhio vuole trasformare l'attacco

Il Napoli con Gattuso (a Capri fino a domani) ha ritrovato l’educazione al palleggio, al dominio della partita. Gli azzurri hanno espresso la percentuale più alta di possesso palla di tutta la serie A, hanno prodotto più azioni di tutti, soltanto la Juventus ha fatto muovere il pallone ad una rapidità maggiore. Il tecnico porta a casa questi dati ma con Giuntoli e il suo staff guarda a ciò che non va. Il Napoli ha segnato soltanto 79 gol stagionali, non accadeva dall’annata 2010-11. Per questo secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il Napoli vuole trasformare il suo attacco, aggiungendo più velocità, maggiore incisività nelle ripartenze e freschezza nella capacità di saltare l’uomo (Napoli ottavo con 23 dribbling a partita in media) e con uno più spiccato killer instinct sotto porta.

Nuovo modulo Napoli 4-2-3-1, l'idea di Gattuso