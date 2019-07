CorSport - Icardi-Napoli sempre più vicini. De Laurentiis contatta Marotta, l'Inter chiede 80 mln

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport la Ssc Napoli e Mauro Icardi sono sempre più vicini. Sarà lui il nome caldo, insieme a quello di James, per il prossimo mese di agosto. I contatti sono già avvenuti tra De Laurentiis e Marotta, ma non solo. Anche Giuntoli ha visto Wanda Nara e le richieste dell'argentino sono sembrate, per ora, ancora alte. Nel frattempo l'Inter chiede 80 mln per il cartellino del centravanti, il Napoli sa che attendendo il prezzo può abbassarsi e può spuntarla nella corsa al centravanti argentino.