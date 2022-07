I tifosi incrociano Spalletti e gli chiedono di Koulibaly-Mertens-Dybala, la risposta del mister

Luciano Spalletti ha il capo abbronzato di chi è abituato a lavorare sui campi, nelle sue morbide colline toscane come in questi enormi spazi verdi del Trentino coronati dalle Dolomiti. Inizia così il focus dedicatogli dalla Gazzetta dello Sport.

Passare la giornata sul prato a insegnare calcio ai suoi ragazzi è per lui il modo per stemperare le pressioni esterne:

"Perché quando torni dal campo o comunque incroci i tifosi diventa un tormentone: «Mister come facciamo senza Koulibaly?», «Perché non abbiamo preso Dybala?», «Mister fai tornare Ciro Mertens!» e via avanti così, allo sfinimento.

A volte il tecnico ci mette un sorriso sarcastico, altre risponde ironico: «Passavo qui per caso, non so niente di mercato»"