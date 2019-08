Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, il Napoli non gioca in difesa, non sa farlo: ha ancora Hysaj richiestissimo, ed ha deciso di non cederlo in prestito gratuito, e poi ha Tonelli, che vorrebbe riprovare emozioni dimenticate: ci sono Fiorentina, Sassuolo e Parma, destinazioni accoglienti e graditissime, ma anche diciassette giorni dinnanzi a sé, prima che si muova seriamente qualcosa.

Elseid Hysaj durante un allenamento col Napoli