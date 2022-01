Gazzetta - Zielinski, Rrahmani e Lobotka in campo con la Juve: ecco cosa rischiano dal punto di vista sportivo e non solo

Napoli calcio - Cosa rischiano Zielinski, Rrahmani e Lobotka che hanno giocato Juve-Napoli pur essendo in quarantena? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sui tre calciatori azzurri dal punto di vista sportivo e amministrativo.

"Nella fattispecie fermati dalla autorità sanitaria locale perché non hanno il Super Green Pass (cioè la terza dose fatta negli ultimi 120 giorni o aver contratto il virus). Per la cosiddetta quarantena “ammorbidita” istituita lo scorso 30 dicembre (ma che entrerà in vigore il 10 gennaio) i tre dovrebbero isolarsi, secondo il protocollo. Il Napoli invece - dopo aver consultato i propri legali e medici - ha ritenuto corretto schierarli perché in linea con la quarantena “soft” istituita dalla Federcalcio nel giugno 2020 e ancora valida. Che consente agli atleti il percorso casa-lavoro, dunque allenarsi e giocare (e infatti ieri sera nessuno ha parlato per evitare contatti). A questo punto i tre rischiano una sanzione amministrativa, ma sotto il profilo sportivo nulla, perché appunto la federazione non fa questo tipo di distinzione"