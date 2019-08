Gazzetta sul sorteggio Champions del Napoli: di nuovo il Liverpool, ma non c'è il PSG. Qualificazione nel mirino

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul sorteggio Champions capitato al Napoli: "Ancelotti ritrova i Reds con i quali ha lottato alla pari la scorsa Champions, superato soltanto per aver segnato meno gol. Poi il Liverpool è volato verso la coppa, ma Insigne & c. hanno dimostrato che la sfida è tutta da giocare. Non c’è il Psg terzo incomodo, ma il Salisburgo, squadra austriaca dalla dimensione europea ma eliminata l’anno scorso negli ottavi di Europa League. E dalla quarta fascia è arrivato il modesto Genk. Il Napoli sembra cresciuto psicologicamente e tecnicamente: qualificazione nel mirino".