Gazzetta sul Napoli: la gioiosa macchina da gol non c’è più. Si è smarrita fra polemiche, ammutinamenti e cali tecnici non indifferenti

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta il pari del Napoli a Milano: "Dall’altra parte, la gioiosa macchina da gol non c’è più. Si è smarrita fra polemiche, ammutinamenti e cali tecnici non indifferenti. Il Napoli a San Siro fa la sua onesta partita, la classifica non è granché visto da dove si partiva, ma non è neppure complicata come quella del Milan che ormai fa fatica a pensare all’Europa e naviga a poche miglia di distanza dalle acque pericolose. Il 4-4-2 di Ancelotti è raccolto e punta sulla qualità dei protagonisti in ripartenza: può permetterselo, visto che Piatek sbatte regolarmente contro la difesa napoletana e contro se stesso. Il Napoli è prudente, senza slanci, a suo modo logico"