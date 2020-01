Gazzetta su Lobotka: "Non è un regista classico, sa creare gioco ed ha caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti del Napoli"

Ultime calcio Napoli - Stanislav Lobotka è vicinissimo al Napoli. La valutazione è fissata intorno ai 20 milioni: i bonus e le forme di pagamento sono gli aspetti ancora da stabilire per poter siglare il contratto con il Napoli, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Il Celta ha bisogno di qualche giorno per metabolizzare la situazione, mentre il Napoli avrebbe una certa fretta a chiudere perché ha bisogno di creare nuovi equilibri a centrocampo, col ritorno al 4-3-3. Magari lo slovacco non è un regista nel senso più classico del termine, ma sa creare gioco ed ha caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti (pochi comunque) attualmente nella rosa di un Napoli pensato da Carlo Ancelotti in maniera diversa”