Gazzetta su Kvara: il re del dribbling in serie A, c'è un dato pazzesco

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Kvaratskhelia:

"Kvara, la pescata di mercato dell’anno, ha cominciato a segnare a Ferragosto con il Verona, alla prima giornata di campionato, e ha smesso all’ultima che ha giocato il 29 ottobre contro il Sassuolo, prima di fermarsi per il mal di schiena. Nel mezzo una fila ininterrotta di perle: 6 reti, 5 assist, 23 occasioni create, ma più ancora dei numeri, ha impressionato la facilità di corsa lunga palla al piede, molto olandese, nel senso di Johan, e l’abilità nel dribbling secco, diventata ormai merce rara in Serie A. Il georgiano ha messo a segno 19 dribbling; il migliore, Leao, è solo 5 gradini più in alto".