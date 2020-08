Gazzetta su Insigne: "Lorenzo ne ha fatto una questione personale, ha giurato a se stesso che niente e nessuno l’avrebbe potuto portare via dal suo ambiente"

Sta per iniziare la nuova stagione del Napoli, e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un trafiletto al capitano Lorenzo Insigne:

"Lorenzo ne ha fatto una questione personale, ha giurato a se stesso che niente e nessuno l’avrebbe potuto portare via dal suo ambiente, dalla sua città. E dal Napoli, ovviamente. L’investitura di leader gli è arrivata direttamente da Gattuso, che intorno a lui ha deciso di fondare il suo progetto tecnico. Lorenzo sarà il riferimento per lo spogliatoio, il garante di quel patto che verrà sottoscritto dal gruppo in previsione dell’inizio della nuova stagione che non può prescindere dal competere per un posto in Champions"