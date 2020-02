Gazzetta su Balotelli: il Napoli resta la sua bestia nera, sempre perdente negli ultimi 7 confronti

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Balotelli: "Mario contro il Napoli aveva segnato all’andata il primo gol con la maglia del Brescia dopo essere entrato al San Paolo portando in braccio la figlia Pia. Un gol che non servì a nulla visto che la squadra allora allenata da Eugenio Corini perse per 2-1. Il rapporto di Balotelli con il Napoli è più di odio che di amore, se si esclude appunto la bimba di cui è padre. L’attaccante infatti non ha mai vinto contro il Napoli in 8 incroci in carriera, perdendo 7 volte".