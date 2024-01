Gazzetta - Solo un dubbio di formazione per Inzaghi contro il Napoli

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulle scelte di Simone Inzaghi in vista del Napoli:

"Ieri la squadra ha sostenuto il solito allenamento post partita, che non può dare grandi indicazioni sulle scelte di Inzaghi. L’allenatore però, dati fisici alla mano, ha notato qualche parametro non corretto in alcuni protagonisti, segno di una stanchezza eccessiva. Segnale che va tenuto in considerazione: Inzaghi spera che oggi la situazione migliori, anche perché nella sua testa c’è la conferma praticamente in blocca della squadra che tanto bene ha fatto contro la Lazio.

L’unico solito dubbio, in teoria, riguarda la fascia destra, dove Dumfries spera di sfilare la maglia a Darmian. Tutto ok anche per Calhanoglu, lievemente dolorante all’uscita dal campo venerdì".