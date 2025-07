Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Lindstrom e Ambrosino:

“Giovanni Manna, il diesse, sa cosa l’aspetta, ha una quindicina di giocatori da cedere. Il giovane Ambrosino, per il quale s’è mosso Gilardino in persona. Il costosissimo Lindstrom, una ventina di milioni dei 26 spesi due estati fa da recuperare: pare che ci sia un’offerta del Wolfsburg, un milione per il prestito e 13 per il riscatto”.