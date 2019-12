Gazzetta - Non solo il Napoli, anche la Roma è interessata a Politano: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un interesse della Roma per Politano: "Per il secondo colpo, poi, l’obiettivo principale resta Marcos Alonso: anche ieri l’esterno sinistro era in tribuna nel derby di Londra del suo Chelsea con l’Arsenal. In ordine di priorità, l’attaccante è l’ultima pedina, legata all’uscita di Politano sul quale si sta muovendo anche la Roma. E in quest’ottica il nome di Giroud non va perso di vista. Occhio, però. Perché sul francese avrebbe mosso qualche passo anche la Juventus".