Gazzetta - Nessuno come il Napoli in Italia ed Europa: il record di Spalletti e squadra

Calcio Napoli - Il Napoli ha un primato italiano ed europeo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che evidenzia un dato che dà sicuramente merito al lavoro che sta svolgendo Luciano Spalletti insieme al suo staff. Gli azzurri sono primi in serie A e nel girone Champions non per caso.

Record marcatori Napoli

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha portato in gol 12 giocatori diversi finora. Nessuno ha fatto meglio in Italia. In Europa soltanto il Valentina di Rino Gattuso regge il confronto con la formazione allenata da Luciano Spalletti. E' certamente un dato che deve inorgoglire il tecnico degli azzurri che riesce ad inserire sempre gli uomini giusti e decisivi a gare in corso.