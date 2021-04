Gazzetta - Meret non più disposto all'alternanza con Ospina. Tre cessioni già certe, può lasciare anche Petagna

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a fare un quadro dettagliato sulle possibili cessioni che potrebbero esserci a fine stagione nel Napoli qualora non si dovesse centrare la Champions League.

Meret

CHI POTREBBE LASCIARE NAPOLI A FINE STAGIONE: I NOMI

La rosea scrive: "Andranno via Maksimovic e Hysaj, a cui il presidente non ha voluto rinnovare il contratto in scadenza a giugno prossimo. E’ stato già deciso di non riscattare Bakayoko dal Chelsea, mentre resterebbe aperto il discorso relativo al portiere. Meret ha già fatto sapere di non essere più disposto all’alternanza, è un giovane in carriera e non vuole perdere tempo prezioso, trascorrendone una buona parte in panchina. Sul mercato dovrebbe finirci, invece, Andrea Petagna, considerato che Mertens ha ancora un altro anno di contratto e non ci sono segnali di una chiusura anticipata del rapporto".