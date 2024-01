Gazzetta - Mangala può arrivare a Napoli già martedì! Affare ai dettagli con l'entourage

Napoli Calcio - Martedì può arrivare Mangala al Napoli si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Il centrocampista belga è molto vicino al Napoli che ha trovato l'accordo con il Nottingham Forest sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Da martedì il Napoli dovrà cominciare a stringere e affondare. Ecco perché Mangala potrebbe arrivare subito, appena rientrati in Italia: col Nottingham c’è l’ok al prestito con diritto di riscatto, ora si lavora con gli agenti del giocatore per l’ingaggio. La distanza resta ampia ma c’è fiducia. De Laurentiis prova a portare a Napoli la colonia belga per il salto di qualità in esperienza e fisicità. E per l’assalto al quarto posto Champions, fondamentale per il futuro".