Gazzetta lancia Fabian: "Ritrovarlo nel finale di stagione sarebbe tanto per Gattuso, se piace a grandi club gli conviene farsi bello"

Ultime calcio - Sette giocatori possono essere decisivi alla ripresa del campionato di Serie A, secondo la Gazzetta dello Sport:

Vi proponiamo un breve stralcio dell'analisi relativa al centrocampista spagnolo:

"Ritrovarlo nel finale di stagione sarebbe tanto per Gattuso. Ma avere in regia il miglior Fabian aiuterebbe ancora di più Rino nel suo sprint europeo. Se è primo tra i centrocampisti, sia per palloni recuperati (177) che per passaggi recapitati (1488) significa che ha sgobbato nelle due fasi. Deve decidere di più, come ha fatto di recente. Ha addosso gli occhi di grandi club. Farsi bello conviene anche lui. Vedrete che lo farà. E Rino sarà felice"