Gazzetta - La serie A ha già un piano in caso di nuova sospensione del campionato: l'idea play-off perde quota

Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone un interessante interrogativo sul campionato: "Il tema è: cosa succederà se il campionato sarà nuovamente costretto allo stop, stavolta in via definitiva? La riunione dei presidenti servirà a sintetizzare una posizione della Lega che verrà poi espressa nel consiglio federale: una posizione che, rappresentando chi scende in campo, avrà un suo peso specifico. Si sa che l’idea playoff-playout è assolutamente sgradita alla maggioranza. Per questioni tecniche e di principio: se l’emergenza sanitaria dovesse riproporsi e impedire la conclusione del torneo, allora non avrebbe senso giocare solo alcune partite da dentro o fuori. Lo scenario poteva essere accettato prima della ripartenza stessa: per le società non sarà poi ammissibile un cambio in corsa. Il piano C è la definizione della classifica in base alla cristallizzata al momento o all’algoritmo. Una procedura che potrà subentrare solo a determinate condizioni: intanto, potrà essere utilizzata solo se si sarà giocato un numero minimo stabilito di partite. Inoltre non potrà eleggere il vincitore dello scudetto: da decidere, in alternativa, se consegnarlo alla capolista del momento o non essere assegnarlo. Infine potrà funzionare solo nel caso in cui le squadre abbiano giocato un numero differente di partite: i parametri in esame non sarebbero in grado di sovvertire l’ordine di una classifica in cui le squadre abbiano disputato lo stesso numero di gare"