Calciomercato Napoli - Il profilo di Hamed Junior Traorè era già diversi anni nel database del Napoli scrive la Gazzetta dello Sport:

"La voglia di Troaré di sbarcare a Napoli è stata decisiva per velocizzare la trattativa. Nel database del club era stato inserito diversi anni fa, ma le chiacchiere esplorative non si erano mai trasformate in reale trattativa. Stavolta, invece, è stato tutto fatto di corsa: un mordi e fuggi non proprio da Napoli, ma era un’occasione da prendere al volo".