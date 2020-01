Gazzetta - Gattuso ha allenato molto la fase difensiva. Ai suoi collaboratori ha confessato che Dybala non lo fa dormire la notte

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Gattuso e Dybala: "In questi giorni, a Castel Volturno, Gattuso ha allenato i suoi con molta attenzione alla fase difensiva. Perché nella Juve, a partire da Bonucci, passando per Pjanic e più avanti proprio a Cristiano e a Dybala, c’è gente abile a “nascondere” il pallone e dunque diventano importanti i movimenti di squadra. Ai suoi collaboratori il tecnico ha detto che oltre a CR7, Dybala non lo fa dormire la notte, sapendo come in un fazzoletto d’erba riesca a spostarti la palla con una velocità e una forza nelle gambe, che lui stesso ha contribuito a migliorare ai tempi di Palermo"