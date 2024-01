Gazzetta - Gaetano non è pronto per prendersi la squadra sulle spalle. C'è un indizio che lascia pochi dubbi

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega perché Gianluca Gaetano non è pronto per giocare titolare nel Napoli. Secondo il quotidiano, questo calciatore deve andare altrove in prestito per farsi le ossa e magari un giorno tornare in azzurro da protagonista e non da comparsa come fatto finora.

Gianluca Gaetano Napoli

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: