Gazzetta esalta Osimhen: è una realtà della Serie A, lotterà per il titolo di capocannoniere. Vederlo giocare è qualcosa di esaltante

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta il momento d'oro che sta vivendo Victor Osimhen.

"Sei reti nelle ultime quattro partite: dovrebbero bastare a Victor Osimhen per guadagnarsi la considerazione del nostro calcio. La si può girare come si vuole ma, oggi, il centravanti del Napoli è una realtà della Serie A, un attaccante che s’inserisce di prepotenza nell’elitè dei grandi cannonieri che lotteranno da qui fino al termine del campionato per il titolo di migliore realizzatore. Il gol al Cagliari è un’altra perla, che Osimhen aggiunge a quelle già regalate nelle ultime settimane ai propri tifosi. Vederlo avventarsi con tanta prepotenza sul cross di Zielinski, lasciando due metri indietro Godin, e battere Cragno, è stato davvero qualcosa di esaltante. Il gol, certo, è stato bello, ma sono le prestazioni che continuano a convincere. Perché basta soltanto la sua presenza a mettere apprensione nelle difese avversarie. Godin e Walukiewicz hanno visto il diavolo per l’intera durata della partita"