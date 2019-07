Gazzetta esalta il Napoli: "Lezione ai re d’Europa! Insigne, Milik e Younes strapazzano il Liverpool"

Ultimissime calcio Napoli - Napoli-Liverpool 3-0. In rete Insigne, Milik e Younes. La Gazzetta dello Sport versione on line esalta la prestazione degli uomini di Carlo Ancelotti

Risultato Napoli-Liverpool 3-0

Il Napoli che non ti aspetti, bello e possibile, si esalta contro il Liverpool campione d’Europa ben oltre il risultato, già di per se stesso clamoroso: 0-3. Quattro giorni prima contro la Cremonese, al di là del 3-3, la squadra di Carlo Ancelotti era apparsa sulle gambe, con meccanismi poco rodati e imprecisa in attacco. Invece nello splendido Murrayfield, tempio del rugby scozzese, con oltre 60 mila spettatori a tifare per i Reds, i protagonisti sono stati Lorenzo Insigne e Arek Milik. Gli inglesi sono apparsi lenti e appannati dopo la tournée, ma sul piano dell’impegno non hanno mai mollato cercando sino all’ultimo almeno il gol della bandiera, negato da Meret con un grande intervento. Questo dà valore al risultato e soprattutto alla prestazione di un Napoli che strappa applausi a scena aperta.