CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "I silenzi di De Laurentiis non sorprendono più. S’è capito che non vuole interferire nel lavoro di Gattuso e della squadra e che sta aspettando soltanto la fine di questo campionato per avviare il nuovo progetto. L’esperienza napoletana dell’attuale allenatore sta arrivando al capolinea, al momento non c’è nessuna possibilità che le parti possano riavvicinarsi"