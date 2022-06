Gazzetta - Broja primo obiettivo Napoli in caso di offerta choc per Osimhen

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nome dell'attaccante Armando broja resta sempre nel database del Napoli. L'albanese è in cima alla lista qualora qualcuno si presentasse con 100 milioni per Osimhen.

Broja

Interesse Napoli per Broja

Ecco cosa scrive Gazzetta: