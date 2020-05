L'ex arbitro Gavillucci racconta nel suo libro: "L’arbitraggio di Orsato in Inter-Juve fu giudicato buono. Se vai al Var, c’è una penalità"

Ultime notizie calcio Napoli. Molti tifosi si ricorderanno di quel famoso match tra, quando l'arbitraggio disastroso di Orsato consentì ai bianconeri di vincere a Milano e condannò il Napoli al secondo posto. Era il Napoli di Sarri, vittorioso a Torino con un gol di Koulibaly e poi crollato in trasferta a Firenze, il giorno dopo la partita tra Inter e Juve.

Gavillucci, la verità di un arbitro scomodo

A fare luce su quell'episodio, in questi giorni, è stato Claudio Gavillucci, ex arbitro italiano di Serie A, sospeso dopo aver fermato la partita tra Sampdoria e Napoli per i cori razzisti provenienti dalla curva blucerchiata. Gavillucci, che ormai non arbitra più in Italia, ha da poco pubblicato un libro autobiografico, dal titolo: "L'uomo nero, la verità di un arbitro scomodo".

Inter-Juve 2018, Orsato

La verità su Orsato in Inter-Juve del 2018

Un estratto pubblicato questa mattina dal Fatto Quotidiano ne rivela uno stralcio: "Era ultimo per 0,016 in una classifica segreta e insindacabile. Dove i migliori, gli internazionali, risultano infallibili, pagano solo i più deboli. Un esempio su tutti: la disastrosa prestazione di Daniele Orsato nella famosa Inter-Juventus che consegnò ai bianconeri lo scudetto, fu valutata buona, la sua forma ottima, ampia l’affidabilità. Un arbitro viene penalizzato ogni volta che ricorre al Var, anche se lo fa nel modo giusto".