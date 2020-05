Gattuso sarà presente agli allenamenti! CorSport: sedute individuali di un'ora, mini-gruppetti in oltre cento metri a disposizione

Il Napoli è pronto per tornare a sostenere delle sedute d'allenamento individuali, ma tutti i giocatori saranno presenti, a turno, nel centro sportivo di Castel Volturno. Anche Gattuso ci sarà, come racconta il Corriere dello Sport.

"Centodieci metri a disposizione di quattro calciatori per ognuno dei turni: si arriverà separati, ognuno nella propria auto, già pronti per correre, con magliette e pantaloncini; si resterà per un’ora circa, a distanza, poi si ripartirà verso casa. Sarà possibile accedere direttamente ai tre campi, inaccessibili spogliatoi, palestre e uffici. Ci sarà Gattuso, i dottori, i due fisioterapisti e nessun altro"