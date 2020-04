Repubblica - Gattuso ha scelto di restare a Napoli per star vicino alla squadra anche se virtualmente. Se si tornerà ad allenarsi...

Secondo l'edizione di oggi di Repubblica, Rino Gattuso non è mai rientrato dalla sua famiglia a Gallarate, ma è rimasto a Napoli per seguire al meglio il suo gruppo. Gli incontri sono ovviamente virtuali, ma la presenza dell’allenatore è costante anche in questo periodo: contatti continui con i suoi giocatori per verificare lo stato di forma e naturalmente le tabelle di alimentazione.

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli.

Qualora arrivasse il via libera ( a maggio) per gli allenamenti, il Napoli — che ieri ha ricordato sui suoi canali social Ezio Vendrame, scomparso all’età di 72 anni, solo tre partite in maglia azzurra nella stagione 1974/ 75 ma nel Napoli spettacolare di Luis Vinicio — potrebbe farlo abbastanza facilmente, considerando che tutti sono rimasti in città, al contrario di quanto accaduto, ad esempio, a Juventus e Inter. La questione stipendi resta sul tavolo, ma le parti ancora non si sono accomodate per discuterne concretamente. Lo faranno al più presto.