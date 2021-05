Gattuso ha un solo pensiero fisso, CdM: vuole prendersi la sua rivincita contro il Verona, gli ricorda una mossa di De Laurentiis nel girone d'andata

Ultime notizie Napoli - L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso in questi giorni ha un solo pensiero fisso: vuole prendersi la sua rivincita proprio contro il Verona. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"Le maglie della squadra di Juric, che secondo i piani di gennaio 2020 avrebbe dovuto prendere il suo posto, gli ricorderanno la delusione della gara d’andata. La sconfitta subita in rimonta dopo il ko in Supercoppa, le condizioni ancora precarie di Mertens e Osimhen e soprattutto le tensioni con il presidente De Laurentiis che sondò il terreno con altri allenatori: dagli ex Benitez e Sarri ad Allegri a Spalletti"