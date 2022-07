Galeone: "Napoli? Da top 3 in Italia! Avevo consigliato Koulibaly ad Allegri, ad oggi la Juve fatica per la Champions"

Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Cominciamo a ripensare la Juve. Ha dato consigli al suo pupillo Allegri?

«Sì, ma non mi ascolta. Avevo consigliato tre giocatori: Koulibaly, Asllani, Milinkovic Savic. Uno costava troppo, l’altro lo ha preso l’Inter, il terzo non so. In realtà non so neppure quanta voce abbia in capitolo Allegri quando si parla di mercato. Dovrebbe averla, perché alla fine le colpe ricadranno sempre su di lui».