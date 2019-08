Fiorentina-Napoli, Gazzetta: sarà ancora Callejon-Mertens, coppia duttile e affidabile. Il belga vuole lanciare subito un segnale

Ultime calcio Napoli - Nuovi stimoli e vecchie certezze. Perché se a José Maria Callejon e Dries Mertens dai del «vecchio» rischi solo una brutta figura, visto che parliamo di una coppia di trentaduenni che continua a divertirsi e a far divertire col pallone tra i piedi. Carlo Ancelotti sta già pensando come inserire Lozano nello schieramento di attacco: Callejon e Mertens, il primo esterno destro del 4-2-3-1, l’altro centravanti mica tanto falso.

Come riporta La Gazzetta dello Sport:

"Ora Dries vorrà lanciare il primo segnale all’ambiente del Napoli e soprattutto all’esterno. Segnare subito per il belga avrebbe una valenza particolare. Per l’impatto sul campionato, per la scala di valori interni della squadra e anche per i sogni di Dries che spera di superare Diego Armando Maradona (115 gol) e Marek Hamsik (123) nella classifica assoluta dei marcatori azzurri di tutti i tempi. Parte dal terzo posto, con 108 gol. E il primo suo in campionato (decisivo per il 2-1) lo segnò proprio a Firenze nell’ottobre del 2013".