Repubblica spiega: "Ecco com'è rinata la Fiorentina con Giuseppe Iachini"

Come scuotere un gruppo, ribaltare pronostici e pregiudizi e rigenerare un intero ambiente? Chiedetelo a Giuseppe Iachini, scrive l'edizione odierna di Repubblica, che è riuscito in poco più di due settimane a restituire certezze ed entusiasmo alla Fiorentina. Come? Col lavoro, che l’ha sempre contraddistinto. Sedute intense, massimo impegno, zero alibi.

Nell’esordio di Bologna ha messo in mostra tutto il suo carattere ma la squadra è crollata in maniera progressiva, quasi attanagliata da quella paura di vincere che è pesata come un macigno a livello mentale.

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina

Contro la Spal, invece, è stato messo da parte il gioco per puntare alla concretezza più immediata. Quella della vittoria, che al Franchi mancava da oltre tre mesi. Tre punti che hanno tolto un peso enorme ai giocatori e fatto intravedere una luce in fondo a quel tunnel che pareva infinitamente lungo. Iachini ha lavorato principalmente sulla testa dei suoi ragazzi, cercando di tirare fuori quel carattere tanto ostentato quanto poco visibile in campo. C’è riuscito nella terza sfida della sua avventura fiorentina, quella più difficile e dall’esito in apparenza scontato, contro l’Atalanta in coppa Italia. L’ha fatto pressando alto gli avversari, giocando in velocità e facendo intravedere i primi risultati del suo lavoro su fisico e resistenza. Risultato? Vittoria in dieci uomini frutto della voglia di compiere una piccola impresa. In una parola: mentalità.

Quella che Iachini, fin da quando è diventato allenatore della Fiorentina, ha più volte chiesto ai suoi. In pochi passi ha restituito solidità alla difesa, compattato la squadra e rivitalizzato quei giocatori che si sentivano messi da parte. Una piccola fortezza che adesso, tramite gioco e prestazioni, dovrà tenere sempre in piedi. A partire da Napoli.