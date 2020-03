Final Four Coppa Italia, CorSport rivela: ipotesi del tutto in piedi, prevista un'altra novità. Tutto dipende dal cammino europeo di Napoli, Inter e Juve

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude la Final Four per la Coppa Italia: "Oltre alla data di Inter-Sampdoria, resteranno da definire quelle delle semifinali e della finale di Coppa Italia. L’ipotesi di organizzare una Final Four è in piedi, addirittura anche all’inizio della prossima stagione con rose diverse rispetto alle attuali (serve un comunicato della Figc perché ciò accada). Se però Inter, Napoli e Juventus non andranno oltre i quarti delle coppe europee (e non ci saranno altri rinvii…), potrebbe esserci il tempo per assegnare la Coppa Italia nel 2019-20".