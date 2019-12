Ultimissime calcio Napoli - Successo targato Fabio Cannavaro in Cina. L'ex difensore ha conquistato il titolo di Campione di Cina con il suo Guangzhou. Il tecnico napoletano ha battuto per 3-0 lo Shanghai Shenhua portando a casa l'ottavo titolo del club. Congratulazione via social da numerosi uomini di calcio: Ciro Ferrara, Marcelo del Real Madrid, Iker Casillas, Perrotta e Zaccardo e perfino Diefo Armando Maradona. A riportare la notizia è l'edizione odierna de la Repubblica.