Fabian segna in area di rigore dopo 1084 giorni, e ora va sul mercato: altro che rinnovo

Il settimo gol del campionato di Fabian è valso la vittoria con il Torino e anche una grande curiosità statistica: lo ha segnato tirando all'interno dell'area di rigore, una rarità. Una cosa che in Serie A non accadeva dalla stagione 2018-2019, e per la precisione da Napoli-Inter 4-1 del 19 maggio 2019.

Fabian torna al gol in area...e va sul mercato

Come racconta il Corriere dello Sport di oggi, in quell'occasione realizzò due reti, ma poi si è dedicato alla specialità del tiro da fuori:

"12 reti messe in fila, di cui 6 in questo torneo, fino al colpo che ha infilzato il Toro. Da buon andaluso con il sangue da matador. Il suo contratto scadrà nel 2023, la trattativa per il rinnovo è congelata da tempo senza margini di sviluppo e Fabian è già ora uno degli uomini-mercato in vetrina. Colpo da podio: è così che può essere definito il gol di Ruiz. Però anche una sorta di novità: erano 1.084 giorni, e dunque quasi tre anni, che non segnava con un tiro scoccato all'interno dell'area di rigore"

Torino-Napoli 0-1: il tabellino

Marcatore: st. 28′ Fabian Ruiz (N)

Ammoniti: st. 7′ Mertens (N), 10′ Vojvoda (T), 11′ Lozano (T), 34′ Singo (T), 45’+6 Elmas (N)

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo (dal 25′ st. Djidji), Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci (dal 20′ st. Linetty), Mandragora (dal 20′ st. Pobega), Vojvoda (dal 20′ st. Ansaldi); Praet, Brekalo (dal 36′ st. Pellegri); Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Aina, Seck, Pjaca. Allenatore. Juric.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (dal 32′ st. Lobotka), Anguissa; Lozano (dal 22′ st. Politano), Mertens (dal 22′ st. Zielinski), Insigne (dal 32′ st. Elmas); Osimhen (dal 45’+2 st. Petagna). A disposizione: Meret, Zanoli, Malcuit, Juan Jesus, Tuanzebe, Demme, Ounas. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Prontera di Bologna. Assistenti: Liberti-Del Giovane. IV Uomo: Baroni. Var: Irrati. AVAR: Zufferli