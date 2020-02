Fabian Ruiz-Napoli, CorSport: ADL vuole fissare una clausola da 180mln fino al 2023. Arriva la controproposta degli agenti

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla possibilità di un rinnovo tra Fabian Ruiz ed il Napoli. Ecco tutti i dettagli:

Fabian Ruiz

Mercato Napoli: Fabian Ruiz, rinnovo con clausola

"In questo momento, dopo una fase di stallo condizionata più che altro dalla proposta azzurra di inserire nel contratto una clausola rescissoria valida per l’estero da 180 milioni di euro, la trattativa per il rinnovo ha riaperto i battenti. E se l’accordo sul ritocco dell’ingaggio sarà più facilmente raggiungibile, è sull’importo della clausola che si dibatte. Per la precisione: Fabian e i suoi manager chiedono il raddoppio dello stipendio e la metà dell’opzione unilaterale di uscita. Ovvero: una clausola compresa tra i 70 e i 90 milioni al massimo, a fronte dei 180 di partenza. Si vedrà, bisogna sempre venirsi incontro, e nel frattempo si giocherà: prima il Brescia e poi il Barça. Soprattutto: con la voglia di spiegare a tutti il perché di tanto interesse".