Fabian incanta con il Genoa, i quotidiani lo esaltano nelle pagelle: "Lectio magistralis sul lancio a Lozano"

Ultimissime Napoli - Fabian Ruiz è stato tra i migliori in campo ieri a Genova. Ecco le pagelle per il centrocampista spagnolo

Il Mattino - 6.5. Parte bene giocando a un tocco e con una gran palla in verticale per Politano, poi si accende a sprazzi difettando un po’ in continuità ma risale la corrente. La sua verticalizzazione per Lozano sul gol del 2-1 è un colpo di genio di altissima scuola, una vera e propria invenzione

Gazzetta dello Sport - 6.5. Un secondo tempo superbo, s'inventa l'apertura per il gol di Lozano.

Corriere dello Sport - 7. Sta nel centro di una partita che sente e vive, a testa alta, perché non sa proprio abbassarla. Viene meno nella rifinitura ma poi, lectio magistralis, spedisce Lozano sulla luna.

Tuttosport - 7. Splendido il lancio per l'assist a Lozano.

Repubblica - 6,5.