CdM - Everton e PSG su Allan: Ancelotti proverà a portare in Premier il centrocampista

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club dunque ha affrontato il primo dei contratti in scadenza, resta l’altro. Quello di Josè Callejon, che sembra avere la valigia pronta.

La soluzione del suo contratto non è semplice, nè vicinissima. L’esterno spagnolo potrebbe non sedersi al tavolo della trattativa (ammesso che poi ci sia la volontà di una trattativa) tentato dal ritorno in Spagna. Per lui c’è l’offerta sempre viva del Valencia. Nulla di scontato, comunque. Lo spagnolo è tra i giocatori che Gattuso mette molto in alto della sua personale lista degli «imprenscindibili», riconoscendogli grandi capacità di equilibrio in campo e le caratteristiche tecniche e tattiche anche per la fase difensiva. Il club potrebbe decidere di rilanciare anche con lui l’offerta per il rinnovo.

Allan, centrocampista del Napoli.

Altro nodo che la società prima o poi dovrà affrontare è il contratto di Milik, la cui data di scadenza è giugno 20121. La distanza tra il Napoli e l’entourage del calciatore è ancora ampia e, se non si dovesse arrivare ad un’intesa, ecco che in estate si potrebbero schiudere le porte della cessione. Anche perché la conferma di Mertens gli toglie spazio e, contestualmente, l’arrivo di Petagna sembrerebbe andare nella stessa direzione.

Non soltanto questione di attacco (c’è anche Llorente che ha un altro anno di contratto e pur giocando poco gode della stima di Gattuso e del club), ma anche di centrocampo. La questione più delicata è quella di Allan, lusingato la scorsa stagione dall’offerta da capogiro del Paris Saint Germain e con un rendimento a corrente alternata con il nuovo corso di Gattuso.

I francesi restano alla finestra, ma l’offerta più insistente è quella dell’Everton di Carlo Ancelotti. Il richiamo del suo ex allenatore potrebbe persuadere il brasiliano, ma il Napoli aspetta un’offerta che sia adeguata al valore che dà al giocatore.