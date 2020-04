Emergenza coronavirus, De Laurentiis ha donato otto ventilatori polmonari agli ospedali Cotugno e Pascale

Non si ferma il flusso delle donazioni in casa Napoli, relative all'emergenza coronavirus, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Ieri l’ulteriore da parte di De Laurentiis agli ospedali Cotugno e Pascale, ai quali il presidente azzurro ha donato rispettivamente quattro ventilatori polmonari, dopo aver annunciato l’iniziativa con telefonata all’oncologo Paolo Ascierto. La solidarietà del club era già partita con svariate iniziative, fra cui quella più recente riguardante le 32 tonnellate di generi alimentari destinate alle famiglie napoletane bisognose"