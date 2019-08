Elmas la sorpresa, Callejon la garanzia per Ancelotti. Il Mattino: non delude mai, è già in forma campionato

Notizie Calcio Napoli - La sorpresa più piacevole fino a questo momento è stato Elmas, il centrocampista macedone, 19 anni, un giovane dalle grandi potenzialità: perfetta la sua prestazione contro il Marsiglia, all'esordio dal primo minuto, buona anche quella nella prima partita contro il Barcellona.

Tecnica, senso della posizione, qualità nel palleggio e personalità: tutte caratteristiche che potranno essere molto importanti per il centrocampo del Napoli.



Come riporta Il Mattino:

"Callejon non delude mai, già in forma campionato, suo il primo gol del nuovo Napoli a Dimaro nella prima amichevole contro il Benevento (poi persa 2-1): il più impiegato da Ancelotti in queste amichevoli, come sempre indispensabile per gli equilibri della squadra: una garanzia assoluta sotto tutti i punti di vista. Callejon ha il contratto in scadenza ma subito dopo la fine del calciomercato e con l'avvio della nuova stagione agonistica ripartiranno le grandi manovre per il rinnovo: il tecnico ha più volte detto espressamente di puntare su di lui".