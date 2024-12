Duro attacco di Fonseca all'arbitro di Atalanta-Milan: la Procura apre un'indagine. Rischio deferimento

Ultime notizie - Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è andato giù pesante nel post gara della gara persa contro l'Atalanta attaccando l'arbitro: "Il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita è una mancanza di rispetto per il Milan. È stato qui a fare il VAR contro l’Udinese e ricordiamo cosa è successo con l’espulsione di Reijnders… Io avevo paura di lui per questa partita, non ci ho dormito".

Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la Procura Federale ha aperto un'indagine sull'allenatore rossonero dopo tali dichiarazioni:

"La Procura federale nelle prossime ore aprirà un fascicolo (se non l’ha già fatto) nei confronti di Paulo Fonseca, l’allenatore del Milan che venerdì sera, dopo aver perso la partita contro l’Atalanta, ha accusato pesantemente l’arbitro del match, Federico La Penna di Roma1, reo - secondo il tecnico portoghese - di aver in qualche maniera “pilotato” la partita. Un’accusa gravissima, che varrà a Fonseca il deferimento e, secondo molti, anche una squalifica (anche se ormai le «dichiarazioni lesive» finiscono quasi sempre in una multa). Al momento sono state acquisite le immagini delle interviste passate dalle varie televisioni e gli articoli di giornale, che come sempre è avvenuto costituiscono il primo materiale probante per l’apertura di un fascicolo".