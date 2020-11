Dpcm di Natale, le tre misure previste dal Governo: coprifuoco anticipato alle 20!

Ultime notizie coronavirus. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino anticipa le misure del Governo in vista delle feste di Natale: probabile un nuovo Dpcm in vigore tra il 19 o 23 dicembre e il 6 o 10 gennaio. Il governo teme infatti, come spiega un ministro, che le festività si trasformino «in un formidabile moltiplicatore dei contagi, innescando una terza ondata a gennaio, con nuovi tristi primati di decessi».

DPCM di Natale, misure previste

La prima: divieto di oltrepassare i confini comunali, in modo da impedire riunioni di famiglia allargate, visto che per fine dicembre tutta Italia sarà presumibilmente zona gialla (dunque non saranno più in vigore le attuali limitazioni della mobilità tra Regioni e Comuni).

La seconda: coprifuoco anticipato alle 21 o addirittura alle 20, per evitare che si riuniscano a cena gruppi di familiari non conviventi. In più, a questa stretta, si accompagnerà una campagna di «responsabilizzazione» e l'appello a ricorrere ai tamponi rapidi.

La terza: allentamento della stretta sugli esercizi commerciali, bar e ristoranti. Anche per ridurre l'importo dei ristori. Sarà consentito lo shopping per gli acquisti di Natale, con i negozi che potranno rimanere aperti in una fascia oraria più ampia (fino alle 22) per evitare assembramenti. Ci sarà anche l'apertura dei centri commerciali nei fine settimana e nei giorni festivi. Saranno però contingentati gli ingressi nei negozi e nelle strade e piazze dello shopping. Apertura serale anche per ristoranti, bar e pub. Il tutto, forse, fino al 3-4 dicembre.