Donazioni? No, grazie! Gazzetta: le multe potevano finire dignitosamente in beneficenza, ma De Laurentiis ha intenzione di andare oltre

Notizie Calcio Napoli - Gli atti di generosità in casa Napoli non sono mancati nei confronti di fondazioni e ospedali in prima linea nell’emergenza. Non sempre, però. L'edizione odierna dela Gazzetta dello Sport torna sulla vicenda multe post-ammutinamento dei calciatori dopo Napoli-Salisburgo, vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano:

"Nel club azzurro non si riesce a trovare alcuna mediazione per chiudere la vicenda, De Laurentiis chiese multe pesantissime che ancora sono lì sospese. Magari quei due milioni e passa richiesti ai giocatori, con un accordo sarebbero potuti finire in beneficenza, con un applauso a tutti e una chiusura dignitosa di una brutta pagina, senza cancellare le responsabilità. Ma siccome il presidente ha intenzione di andare oltre, con una causa civile per danni di immagine, ecco che ogni transazione diventa impossibile"