Mertens show, ieri portavoce del gruppo: multe al 5% senza rinvii, ricorsi e badare ai risultati! Pungente risposta di ADL: "Non posso..."

L'edizione odierna de Il Mattino ricostruisce la lunga giornata in casa Ssc Napoli legata alla visita del presidente Aurelio De Laurentiis. Il chiarimento dopo l'ammutinamento c'è stato, ma la posizione del club rimane inviariata: le multe rimangono, poi si vedrà. Tutto lascia intendere che qualora i risultati da qui a Natale dovessero soddisfare la proprietà potrebbe esserci una linea più morbida con multe quasi 'simboliche'. Ma il gruppo voleva risolvere la questione già ieri e voltare pagina, senza vincoli legati alle prestazione. Dries Mertens è stato il portavoce:

Mertens è il primo che prende la parola. Non ci sta. Vuole che il presidente cancelli fin da subito i provvedimenti perché ritiene tutto ingiusto. Non è uno scontro, è un confronto. Ed è quello che voleva De Laurentiis. Che ascolta. Insigne, Koulibaly, Allan affiancano il belga nella discussione: Mertens e i big propongono, di portare le multe al 5 per cento. Ma di farlo subito, in quel preciso momento, senza rinvii. In quel caso, dice, tutti sono disposti a pagare senza impugnare nulla. Ma così, fanno capire, non è una soluzione di loro gradimento: non voglio sanatorie vincolate a prestazioni, risultati o altro. Il presidente De Laurentiis insiste: non può cancellare questi provvedimenti adesso, non sarebbe giusto, ma se il Napoli sarà una squadra vera, viva, compatta e unita come lo è stato a Liverpool, darà mandato ai suoi avvocati di adottare una linea di totale conciliazione. Senza escludere l’ipotesi più clamorosa: quella delle cancellazione delle multe a ridosso della Camera Arbitrale.