Diritti tv, Sky o Dazn? CorSera: alle 15 nuova assemblea, per Dazn alleanza tra club avversi e c'è anche il Napoli

Ultime Serie A - Videocamere accese alle 15 per la nuova, chissà se ultima, assemblea per assegnare i diritti televisivi. A sei giorni dalla scadenza delle offerte vincolanti dei broadcaster, i presidenti saranno chiamati a votare fra l’offerta economicamente più vantaggiosa (840 milioni da Dazn per tutte le partite) e la proposta avanzata dal partner storico e già radicato nel pubblico (Sky, 750 milioni oltre 30 per la realizzazione del canale ott della Lega). Ne parla il Corriere della Sera.

Diritti tv, Sky o Dazn?