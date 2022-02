"Dimmi, cosa posso fare?" Osimhen e il retroscena Koulibaly: "Non si tira mai indietro in ogni raccolta fondi. Ho tifato Senegal per lui dopo l'eliminazione della Nigeria"

Notizie calcio Napoli - Victor Osimhen a Repubblica ha raccontato un particolare retroscena che vede protagonista il suo compagno di squadra Kalidou Koulibaly. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Il difensore più ostico?

"Romero, ora al Tottenham. Ogni volta che mi ha marcato è stato più veloce di me, abile anche nell’anticiparmi. E Koulibaly in allenamento, che non mi fa mai segnare. Quando è stata eliminata la mia Nigeria, ho tifato Senegal".

Solo per quello?

"No. Ogni volta che si può fare del bene con lui non c’è bisogno di insistere. Al Napoli ho trovato compagni molto solidali. Quando c’è da fare una raccolta fondi o trovare dei soldi per un’iniziativa lui mi dice: dimmi, chiedimi, cosa posso fare? Non è il solo, anche Fabian Ruiz e Mertens sono sempre disponibili".