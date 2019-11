Dietrofront Allan, il calciatore ha chiesto scusa a Edo De Laurentiis: il retroscena

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia come la squadra stia facendo qualche passo per ricomporre questa spaccatura che può essere solo dannosa per il Napoli. Nello specifico si legge delle scuse di Allan nei confronti di Edo De Laurentiis.

AMMUTINAMENTO NAPOLI: LE SCUSE DI ALLAN A DE LAURENTIIS JR.